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По 50 тысяч тенге планируют выплатить социально уязвимым алматинцам, заболевшим коронавирусом и пневмонией

26 Августа 2020 11:16
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По 50 тысяч тенге планируют выплатить социально уязвимым алматинцам, заболевшим коронавирусом и пневмонией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют оказать социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан на период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующий документ решения маслихата города появился на портале электронного правительства. Его публичное обсуждение продлится до 10 сентября.

Как говорится в пояснительной записке, в целях социальной поддержки социально уязвимых слоев населения (СУСН) в период пандемии предусматривается оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан:

- единовременная социальная помощь в виде денежных выплат в размере 50 тысяч тенге лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией (КВИ) и пневмонией из категорий СУСН.

Планируемый охват: 815 человек (при оптимистическом сценарии), 5 тысяч человек (при пессимистическом сценарии);

- ежемесячная социальная помощь на обеспечение продуктовыми наборами в размере 10 тысяч тенге отдельных категорий нуждающихся граждан через торговые сети, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Планируемый охват: 120 тысяч человек.

В приложении к документу указано, что к отдельным категориям нуждающихся граждан относятся:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

3) пенсионеры по возрасту, согласно пункту 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», получающие минимальную пенсию и менее;

4) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

5) инвалиды первой, второй и третьей групп;

6) семьи, получающие пособие по потере кормильца;

7) одинокие пенсионеры, получающие специальную социальную услугу в условиях ухода на дому;

8) семьи, получающие адресную социальную помощь, согласно Закону Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»;

9) малообеспеченные семьи.

Согласно документу малообеспеченные семьи могут получить лишь продуктовый набор, для этого им надо обратиться с заявлением в аппарат акима районов по месту жительства.

Социальная помощь оказывается в денежной или натуральной форме и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в городе Алматы.


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#Алматы   #Социальная поддержка   #Коронавирус  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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