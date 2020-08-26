По 50 тысяч тенге планируют выплатить социально уязвимым алматинцам, заболевшим коронавирусом и пневмонией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют оказать социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан на период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ решения маслихата города появился на портале электронного правительства. Его публичное обсуждение продлится до 10 сентября.

Как говорится в пояснительной записке, в целях социальной поддержки социально уязвимых слоев населения (СУСН) в период пандемии предусматривается оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан:

- единовременная социальная помощь в виде денежных выплат в размере 50 тысяч тенге лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией (КВИ) и пневмонией из категорий СУСН.

Планируемый охват: 815 человек (при оптимистическом сценарии), 5 тысяч человек (при пессимистическом сценарии);

- ежемесячная социальная помощь на обеспечение продуктовыми наборами в размере 10 тысяч тенге отдельных категорий нуждающихся граждан через торговые сети, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Планируемый охват: 120 тысяч человек.

В приложении к документу указано, что к отдельным категориям нуждающихся граждан относятся:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

3) пенсионеры по возрасту, согласно пункту 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», получающие минимальную пенсию и менее;

4) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

5) инвалиды первой, второй и третьей групп;

6) семьи, получающие пособие по потере кормильца;

7) одинокие пенсионеры, получающие специальную социальную услугу в условиях ухода на дому;

8) семьи, получающие адресную социальную помощь, согласно Закону Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»;

9) малообеспеченные семьи.

Согласно документу малообеспеченные семьи могут получить лишь продуктовый набор, для этого им надо обратиться с заявлением в аппарат акима районов по месту жительства.

Социальная помощь оказывается в денежной или натуральной форме и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в городе Алматы.