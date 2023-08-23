По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 30 августа в Казахстане отмечают День Конституции РК. В Актюбинской области к этой дате акимат производит единовременную выплату людям с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



По данным областного управления координации занятости и социальных программ, размер выплаты составляет 50 тысяч тенге. В общей сложности, материальная поддержка будет оказана свыше 23,6 тысячам граждан на общую сумму 1,2 млрд тенге.

В том числе, выплата будет произведена почти 5 тысячам детей с инвалидностью.