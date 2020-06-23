По 5 млн тенге заплатит каждый из трех костанайцев за незаконную организацию игорного бизнеса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Следствием установлено, что в период с июля 2019 года по 1 декабря 2019 года, в городе Костанае организаторы в количестве 3-х человек незаконно организовывали и проводили азартные игры вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе.

Для организации и проведения азартной карточной игры «Покер» они приобрели предметы и приспособления – стол для игры, игральные карты, игральные фишки различных номиналов, арендовали помещения. Используя игровое оборудование в качестве крупье проводили азартные игры, допуская к игре только тех игроков, которые путем приобретения игральных фишек суммой не менее 5000 заключали устное соглашение предполагающее денежный выигрыш, основанный на риске.

Приговором суда №2 города Костаная организаторы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 п.2 УК РК, за которое каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП, что составляет 5 050 000 тенге.