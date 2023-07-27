По 5 млн тенге получат 15 врачей в области Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Самая большая проблема в сфере здравоохранения области Улытау – дефицит кадров. Чтобы решить данный вопрос, руководство соответствующего ведомства намерены привлечь специалистов с других регионов. Для этого прибывшим докторам предусматривается помощь в размере 5 млн тенге. По словам руководителя управления здравоохранения области, это поможет решить и другие не менее важные проблемы в сфере медицины в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Ожидается, что в сфере медицины области Улытау произойдут серьезные изменения. В системе здравоохранения недавно созданного региона намерены улучшить показатели во всех направлениях. Тем не менее, проблем все же достаточно. С планами развития и алгоритмом решения проблем поделилась руководитель областного управления здравоохранения Ляззат Ранова.

Ляззат Набиевна, как вы решаете проблему нехватки кадров? Каких профильных специалистов не хватает?

Это самый актуальный вопрос на сегодняшний день. Не зря говорят, что «кадры решают все». Думаю, важность этих слов никогда не потеряет актуальность. В настоящее время у нас не хватает 66 врачей по области. При этом, я говорю только о врачах. Можно сказать, что большого дефицита среднего медперсонала нет. Но есть небольшая потребность в определенных специалистах. Проблема с кадрами следующая. Об этих проблемах знают и аким области, и председатель маслихата. Во время обсуждения данной проблемы, по нашей просьбе они оказали поддержку, на 2023 год 15 специалистам выделено по 5 млн тенге. В следующем году мы планируем выделить деньги по этому же направлению. Этот вопрос решен. Теперь нужна работа с нашей стороны, чтобы решить проблему. Это означает, что нам нужно найти нужные кадры. Ищем нужных. Нашли некоторых врачей. Теперь ожидаем, что они закончат ординатуру, или если есть опытные врачи, решат свои бытовые вопросы и приедут к нам. Кто нам нужен? В первую очередь дефицит акушеров-гинекологов очень высок. А также реаниматологи, невропатологи, кардиологи, ревматологи, аллергологи, терапевты и педиатры. Это список дефицита основных специалистов. В настоящее время один специалист приехал из Балхаша. Работает у нас. Кроме того, должны приехать врачи, завершающие резидентуру. Договоренность в этом направлении предусматривает выплату резидентам из местного бюджета денег на их обучение. Например, некоторым резидентам, не поступившим на грант, оказывается поддержка из местного бюджета, через 3 года они заканчивают обучение, приезжают к нам и работают.

Как решается вопрос с жильем для молодых специалистов, привлекаемых к работе?

Этот вопрос в настоящее время также является сложным. Но в нашей области планируется строительство 11 9-этажных домов. Из них 30 квартир нам обещали передать в здравоохранение. Так же было сказано, что подобное ведомственное жилье будет выделено и для образования. Потому что дефицит кадров остается самым острым в этих двух сферах.

А пока строятся эти дома, мы решаем вопрос по-другому. Когда мы были в составе Карагандинской области, в 2020-м году, тогдашний руководитель управления здравоохранения Ержан Шакирович заключил хорошее взаимное соглашение с «Казахмысом», получив 12 квартир в городе Сатпаев и 20 квартир в городе Жезказган. Эти квартиры принадлежат корпорации. Но распределены среди работников здравоохранения. Наши специалисты, проживающие в этих квартирах, платят 5 тысяч тенге в год. Если специалист, живущий в том же доме, уходит с работы, в квартиру будем заселять других врачей. Никто не может приватизировать жилье под свою собственность.

Также у нас есть еще 7 квартир на улице Чехова. Из них 4 предназначены для специалистов многопрофильной больницы, остальные 3 – для нуждающихся в жилье специалистов Жезказганской городской поликлиники.

До тех пор, пока не будут построены 11 вышеуказанных домов, поликлиники и больницы будут платить своим специалистам арендные квартиры. Такая поддержка тоже предусмотрена. Потому что специалистов очень мало. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь нужного специалиста. Главное, чтобы наши врачи работали во благо сохранения здоровья населения.

Со стороны жезказганцев была высказана жалоба на то, что не хватает специалиста-неонатолога. Сколько таких профильных специалистов у вас есть?

Неонатологи также в списке дефицитных специалистов, о которых мы упоминали выше. Но в настоящее время в Жезказгане работают 4 неонатолога. Не могу сказать, что существует острый дефицит.

По статистике область Улытау занимает первое место в стране по материнской и младенческой смертности. Что делается для того, чтобы улучшить этот показатель?

Такая проблема, действительно, существует. В этом году в первом квартале в нашей области, в городе Каражал, произошла материнская смерть. При этом опять все связано с дефицитом кадров. На днях в Каражал приедет один реаниматолог из Алматы, который приступит к работе с первого августа. Для этого специалиста мы готовим подъемные в размере 5 млн. тенге. Также в Каражал требуется один хирург. Из Сатпаева туда хотел поехать один хирург. Но, по правилам, 5 млн. тенге не выплачиваются при перераспределении внутри области, а должны предоставляться только врачам, переехавшим из других регионов. Поэтому в настоящее время мы ищем подходящего хирурга для города Каражал.

Зарегистрированная материнская смертность по области зарегистрирована в городе Каражал. В настоящее время процедура расследования все еще продолжается. Основная причина – отсутствие реаниматолога. Надо сказать, что в город мы отправили реаниматолога. Но так как местный коллектив не смог найти с ним общий язык, он перевелся в другой город. Географически город неудобен.

На каком уровне оснащенность медицинских учреждений?

Наши медицинские учреждения оснащены примерно на 72-84%. У нас есть основные устройства, необходимые для работы. А необходимое оборудование – это устройства, которые либо имеют срок износа, либо требуют обновления в связи с быстрым совершенствованием технологий.

Например, что касается инсультного центра. Раньше он обслуживал только Жезказганский регион. Теперь, когда мы перешли на областной уровень, в этот центр нужен ангиограф. Этот аппарат планируем установить в 2024 году по плану министерства здравоохранения. Также планируется установка ангиографа в Жанааркинском районе. Потому что там будет располагаться межрайонная больница. Так как поселок Атасу расположен вдоль трассы республиканского значения, показатель травматизма высок. Поэтому должны быть оказаны все виды медицинской помощи. По сути, Жанааркинская районная больница обеспечена практически всеми необходимыми кадрами, имеет большую часть основного оборудования, имеет КТ-аппарат, если в следующем году будет получен ангиограф, мы думаем, что основные вопросы будут решены.

Обеспечен ли регион достаточным количеством аппаратов гемодиализа? Нет ли нужды пациентам ехать в другие регионы?

В Жезказгане есть гемодиализ. А также в городе Сатпаев рядом с нами. Мы обеспечили жителей этих двух городов необходимыми аппаратами для гемодиализа. А также в Жанааркинском районе. В основном этих аппаратов хватает области. Но в городе Каражал есть 2 пациента, которые просят поставить гемодиализ в их городе. Однако нельзя забывать, что этот аппарат должен оправдывать себя экономически. У него есть сервис, есть ремонт. Мы предложили этим жителям переехать в Жанаарку. Это связано с тем, что для двух человек невыгодно устанавливать устройство, которое будет стоить миллионы. Установкой аппарата занимаются индивидуальные предприниматели, и они хотят видеть прибыль. Никто не согласится на убыточный бизнес. Мы заключаем контракты с представителями бизнеса, так как сами не можем приобрести такое дорогое устройство. Но, тем не менее, можно сказать, что мы закрываем потребность в гемодиализе по области. На 220 тыс. человек в регионе имеется 4 центра, где установлены 22 аппарата. Этого достаточно. Потому что в общей сложности по области у нас 74 пациента. Из них 38 в Сабпаеве, 32 в Жезказгане, а также в Жанаарке и Каражале 4.

В вашем регионе повысился показатель онкологических заболеваний? Почему?

На вопрос, почему выросло число больных злокачественными новообразованиями, я бы ответила следующим образом. Этот показатель напрямую связан с ранним выявлением больных раком. Это значит хорошо. Потому что шансы спасти жизни людей увеличиваются. Хуже будет если число заболевших не будет расти за счет не выявленных болезней. Это приведет к обнаружению злокачественных заболевании на последних стадиях. То, что мы диагностировали болезнь на ранней стадии, означает, что мы продлили пятилетнюю, десятилетнюю продолжительность жизни пациентов.

Улучшаются технологии, есть врачи-онкологи. Благодарим покойного Муратбека Даулетхановича (Муратбек Жумакаев – онколог-хирург) и Карагандинское областное управление здравоохранения. Потому что в свое время они подготовили для нас высококвалифицированных специалистов. Сейчас у нас работают химио-терапевты. Но еще нужны торакальные онкологи, абдоминальный онколог, цитогистолог. Мы намерены предоставить этим специалистам подъемные средства в размере 5 млн тенге.

Как работает неотложная медицинская помощь в отдаленных районах?

Территория нашей области большая, плотность населения низкая. Населенные пункты сильно разбросаны. Расстояние между ними большое. Поэтому для оказания экстренной медицинской помощи населению у нас работает санитарная авиация. У нас есть один самолет, предоставленный корпорацией «Казахмыс». Он всегда готов к полету в случае необходимости экстренной помощи. А для того, чтобы добраться до мест, где самолет не может приземлиться, по согласованию с Министерством ЧС и акимом области, есть возможность отправить вертолет в труднодоступные места. А что касается машин, то у нас есть специальные машины. В конце 2022 – в начале 2023 года по области было закуплено 12 автомобилей скорой помощи. Из них 7 обычных машин скорой помощи, остальные 5 – реанимобили.

Эти автомобили в основном подходят для города. А чтобы попасть в сельскую местность, в отдаленные села, где нет дорог, нужны автомобили УАЗ. При этом Жанааркинский район нуждается в 8 таких транспортных средствах и Улытауский район – в 8 транспортных средствах.

Мы думаем, что эти и другие проблемы будут решаться постепенно.

Спасибо за интервью!