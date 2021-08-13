По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской торговой сети ограничили продажу сахара до 5 кг в одни руки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы объяснили ситуацию касательно установленного лимита на продажу сахара. Договор о поставках СЗПТ заключен с торговой сетью Мagnum.
«Ограничительные меры по реализации сахара-песка не «более 5 кг в одни руки» сетью магазинов были приняты для недопущения перекупа со стороны оптовых реализаторов. Сахар - песок в указанной торговой сети реализуется на 10-15% ниже средне-городских цен и имеется в достаточном объеме», - отметили в акимате.
В управлении также подчеркнули, что назначенные ограничения продажи сахара не связаны с дефицитом. Лимит установлен для борьбы с перекупщиками.
«На сегодняшний день, в рамках «оборотной» схемы ведется поставка сахара в торговые сети от сахарного завода ТОО «Аксу Кант» с фиксированной ценой на полке (не более 250 тг/кг)», - добавили в акимате.
- В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»
- Объем валовой сельхозпродукции увеличился на 2,4 %
- 470 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области
- Графа «Против всех» в бюллетенях для голосования расширила права избирателей – Алма Муканова
- 114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы
- 16 тысяч специалистов были направлены на молодежную практику в 2021 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана