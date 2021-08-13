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По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение

13 Августа 2021 15:33
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По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской торговой сети ограничили продажу сахара до 5 кг в одни руки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы объяснили ситуацию касательно установленного лимита на продажу сахара. Договор о поставках СЗПТ заключен с торговой сетью Мagnum.

«Ограничительные меры по реализации сахара-песка не «более 5 кг в одни руки» сетью магазинов были приняты для недопущения перекупа со стороны оптовых реализаторов. Сахар - песок в указанной торговой сети реализуется на 10-15% ниже средне-городских цен и имеется в достаточном объеме», - отметили в акимате.

В управлении также подчеркнули, что назначенные ограничения продажи сахара не связаны с дефицитом. Лимит установлен для борьбы с перекупщиками.

«На сегодняшний день, в рамках «оборотной» схемы ведется поставка сахара в торговые сети от сахарного завода ТОО «Аксу Кант» с фиксированной ценой на полке (не более 250 тг/кг)», - добавили в акимате.


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#Алматы   #Акимат   #Экономика   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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