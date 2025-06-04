Верховный суд восстановил четырем казахстанцам право на выходное пособие

4 истца, состоявшие в трудовых отношениях с Отделом регистрации актов гражданского состояния г.Актобе (РАГС), не получили при увольнении выходных пособий в размере 4-х среднемесячных заработных плат, предусмотренные Законом «О государственной службе Республики Казахстан».

За защитой своих прав они обратились в суд, в том числе с требованием о компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу истцов. Однако это решение было отменено апелляционной коллегией.

Верховный Суд, рассмотрев дело, подчеркнул необходимость строгого соблюдения прав работников при ликвидации государственных органов и ответственности работодателей за исполнение норм трудового законодательства.

Выводы кассационной инстанции обусловлены тем, что ликвидационная комиссия не приняла мер по выявлению кредиторов и уведомлению их о ликвидации юридического лица, как это предусмотрено Гражданским кодексом.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила апелляционное постановление и оставила в силе решение суда, вынесенное в пользу уволенных государственных служащих при ликвидации РАГС.

Ранее Верховный суд РК отменил итоги конкурса в Шымкенте: победитель представил санитарное заключение с подписью врача, умершего до выдачи документа.