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    14:17, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Верховный суд восстановил четырем казахстанцам право на выходное пособие

    Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, с 1 июля 2023 года органы РАГС были переданы в ведение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с соответствующей ликвидацией государственного учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: freepik

    4 истца, состоявшие в трудовых отношениях с Отделом регистрации актов гражданского состояния г.Актобе (РАГС), не получили при увольнении выходных пособий в размере 4-х среднемесячных заработных плат, предусмотренные Законом «О государственной службе Республики Казахстан».

    За защитой своих прав они обратились в суд, в том числе с требованием о компенсации морального вреда.

    Суд первой инстанции вынес решение в пользу истцов. Однако это решение было отменено апелляционной коллегией.

    Верховный Суд, рассмотрев дело, подчеркнул необходимость строгого соблюдения прав работников при ликвидации государственных органов и ответственности работодателей за исполнение норм трудового законодательства.

    Выводы кассационной инстанции обусловлены тем, что ликвидационная комиссия не приняла мер по выявлению кредиторов и уведомлению их о ликвидации юридического лица, как это предусмотрено Гражданским кодексом.

    Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила апелляционное постановление и оставила в силе решение суда, вынесенное в пользу уволенных государственных служащих при ликвидации РАГС.

    Ранее Верховный суд РК отменил итоги конкурса в Шымкенте: победитель представил санитарное заключение с подписью врача, умершего до выдачи документа.

    Теги:
    Зарплата Верховный суд Актобе
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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