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По $3000 получат заразившиеся коронавирусом в Узбекистане туристы

Автор:  
Мирас Куандыков
20 Июня 2020, 16:33
По $3000 получат заразившиеся коронавирусом в Узбекистане туристы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан намерен выплачивать 3000 долларов США туристам, заразившимся коронавирусом в период пребывания в стране, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Президентом Узбекистана 19 июня подписано постановление « О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности». Согласно этому документу внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), призванная стать своеобразной «подушкой безопасности» для иностранных туристов.

При этом в рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма. Размер финансирования фонда обозначен в сумме 20 млрд. сумов, взятых из Антикризисного фонда, а также взносы за сертификацию.

По этому поводу на одном из местных телевизионных каналах (Узбекистан 24)

глава Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов заявил, что местные и иностранные туристы должны быть уверены в том, что они находятся в безопасности.

«Они должны быть уверены, что коронавирусная инфекция в любом формате — не только вирус, не только бактерии, но и любая другая проблема касательно санитарно-эпидемиологического благополучия — их не коснется. Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут подавать заявку на специальный сертификат, которые будет выдаваться при выполнении ряда необходимых требований… Наличие данного сертификата дает возможность им работать с туристами», — сказал он.

Равшан Изамов отметил, что система сертификации для предпринимателей будет действовать на добровольной основе. Сертификат будет выдаваться тем объектам, которые будут соответствовать стандартам. Их включат в Реестр объектов безопасного туризма.

На объектах, находящихся в ведении государства, эти меры будут внедрены в обязательном порядке.

«В случае заражения иностранного туриста коронавирусной инфекцией, он получит в качестве компенсации 3000 долларов. Подобная практика широко применяется во многих странах мира. Оказание услуг иностранным туристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано». Управление административным советом туристических зон поручено главе правительства», — отмечается в сообщении канала «Узбекистан 24».

Фото: gazeta.uz
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