Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

По 300 тысяч тенге выплатят ко Дню Победы ветеранам войны в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Декабря 2019, 20:34
По 300 тысяч тенге выплатят ко Дню Победы ветеранам войны в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеранам войны к 9 Мая выплатят по 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом заявил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Аскар Сакипкереев. Ранее единовременная выплата составляла чуть более 250 тысяч тенге. По информации А. Сакипкереева, сейчас в области проживают всего 68 ветеранов.

Лица, приравненные к ветеранам ВОВ – 603 человека - получат ко Дню Победы до 100 тысяч тенге. В предыдущие годы им выплачивали по 12,5 тысяч тенге. Труженикам тыла – 6781 человек – предусмотрена выплата в размере 30 тысяч тенге.

«В ближайшее время будет принят Закон РК «О ветеранах РК», в котором планируется расширение перечня льгот, предоставляемых ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним, и введение понятия «ветеран труда». Законом будет регламентировано пенсионное обеспечение, льготы и социальные гарантии, механизм установления статуса и выдачи удостоверения ветерана, и ежегодная индексация пенсионных выплат», - сказал А. Сакипкереев.

Он добавил, что в регионе 103,8 тысячи пенсионеров. По словам А. Сакипкереева, средний размер пенсии с учетом базовой составляет 83232 тенге.

«Солидарная пенсия ежегодно индексируется с превышением уровня инфляции на 2%. В 2019 году размеры пенсионных выплат по возрасту повышены на 7%, в 2020 году процент повышения планируется на таком же уровне», - отметил замакима области.

Северо-Казахстанская область   Акимат   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности