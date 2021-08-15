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По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау

15 Августа 2021 16:32
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По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау по итогам розыгрыша призов среди вакцинированных определились еще 10 победителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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По итогам четвёртого этапа розыгрыша «Вакцинируйся и выиграй денежный приз», который состоялся 11 августа, определились 10 победителей. Каждый из них стал обладателем денежного приза в 200 тысяч тенге. Одним из победителей стал туркестанец Байконыс Сарсембаев. В Атырау он прибыл на работу вахтовым методом, где и получил вакцину.

«Я очень рад! Перед выходом на работу привился. Считаю, что это долг каждого сознательного гражданина. Но я никогда бы и не подумал, что выиграю деньги», - говорит Байконыс Сарсембаев.

Напомним, розыгрыш денежных призов среди вакцинированных стартовал в Атырау 30 июня года. На сегодняшний день определены 32 победителя. Двое из них получили по 3 миллиона тенге. Розыгрыши продлятся до октября. В сентябре среди вакцинированных до конца этого месяца будут разыграны сертификаты на сумму 1 миллион тенге. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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