По 20 миллионов тенге выплатят семьям погибших спасателей в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьи спасателей, погибших во время взрывов в Таразе, получат в общей сложности по 20 миллионов тенге и страховые выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, из чего складывается сумма материальной помощи героям, погибшим при исполнении во время взрывов на складе боеприпасов в конце августа этого года.

«С событиями, которые произошли, на сегодняшний день со стороны Правительства принято решение о перечислении 10 млн тенге каждой семье погибшего. 5 млн тенге за счёт местного бюджета. Мы собрали однодневную заработную плату – сотрудники, кто добровольно изъявил желание, на счет перечисления произвели. По 5 млн тенге за счёт МЧС РК – добровольная сдача. И плюс помощь ребятам, которые нуждаются в лечении. Со стороны государства то, что у нас имеется обязательный страховой случай – это 60 месячных денежных довольствий будет выплачено семьям погибшего. То есть здесь много есть нюансов, законно определить право наследования, тогда эту помощь они получат», - разъяснил Юрий Ильин.

Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов, где хранятся инженерные боеприпасы, что спровоцировало дальнейшие взрывы. В больницы поступило около 100 пострадавших, из них 49 сотрудников МЧС. Число погибших достигло 15 человек, еще один числится без вести пропавшим.