По 20 миллионов тенге выплатят семьям погибших спасателей в Таразе
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, из чего складывается сумма материальной помощи героям, погибшим при исполнении во время взрывов на складе боеприпасов в конце августа этого года.
«С событиями, которые произошли, на сегодняшний день со стороны Правительства принято решение о перечислении 10 млн тенге каждой семье погибшего. 5 млн тенге за счёт местного бюджета. Мы собрали однодневную заработную плату – сотрудники, кто добровольно изъявил желание, на счет перечисления произвели. По 5 млн тенге за счёт МЧС РК – добровольная сдача. И плюс помощь ребятам, которые нуждаются в лечении. Со стороны государства то, что у нас имеется обязательный страховой случай – это 60 месячных денежных довольствий будет выплачено семьям погибшего. То есть здесь много есть нюансов, законно определить право наследования, тогда эту помощь они получат», - разъяснил Юрий Ильин.
Напомним, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов, где хранятся инженерные боеприпасы, что спровоцировало дальнейшие взрывы. В больницы поступило около 100 пострадавших, из них 49 сотрудников МЧС. Число погибших достигло 15 человек, еще один числится без вести пропавшим.