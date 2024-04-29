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    04:04, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    По 2 миллиона тенге получат павлодарские ветераны к 9 Мая

    9 Мая
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В Павлодарской области в преддверии Дня Победы единовременные выплаты получат около 4 тысяч человек. Выплаты для фронтовиков остались на уровне прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На сегодняшний день в регионе живут всего 7 участников Великой Отечественной войны. Весной прошлого года их было 11.

    - Для них предусмотрены выплаты в размере 2 миллионов тенге. Также более 3,8 тысячи граждан из числа лиц, приравненных по льготам к участникам и инвалидам ВОВ, тружеников тыла получат единовременные выплаты на общую сумму 350 миллионов тенге. Размер выплат составит от 10 МРП до 40 МРП, - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова.

    В прошлом году в Павлодарской области, чтобы порадовать ветеранов войны и не слишком утомлять людей преклонных лет, праздник приехал к дому каждого из них: под окнами ветеранов исполнили песни военных лет.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Павлодар Регионы День Победы Общество 9 Мая Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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