По 2 миллиона тенге получат павлодарские ветераны к 9 Мая

В Павлодарской области в преддверии Дня Победы единовременные выплаты получат около 4 тысяч человек. Выплаты для фронтовиков остались на уровне прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день в регионе живут всего 7 участников Великой Отечественной войны. Весной прошлого года их было 11.

- Для них предусмотрены выплаты в размере 2 миллионов тенге. Также более 3,8 тысячи граждан из числа лиц, приравненных по льготам к участникам и инвалидам ВОВ, тружеников тыла получат единовременные выплаты на общую сумму 350 миллионов тенге. Размер выплат составит от 10 МРП до 40 МРП, - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова.

В прошлом году в Павлодарской области, чтобы порадовать ветеранов войны и не слишком утомлять людей преклонных лет, праздник приехал к дому каждого из них: под окнами ветеранов исполнили песни военных лет.