По 2 миллиона доз компонентов вакцин будет в наличии в июне - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне в Казахстане будет в наличии по 2 млн вакцин первого и по 2 млн второго компонентов вакцин против коронавируса. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, в июне в наличии будет по 2 млн вакцин первого и по 2 млн второго компонентов», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что министерству здравоохранения и акиматам необходимо в июне значительно увеличить темпы вакцинации.

«Министерству здравоохранения совместно с Министерством по цифровизации необходимо принять меры по бесперебойной работе мобильного приложения Ashyq, дальнейшему масштабированию приложения в других сферах услуг. Паспорт вакцинации должен отражаться в приложении Ashyq», - добавил Аскар Мамин.