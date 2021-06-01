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    10:13, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    По 2 миллиона доз компонентов вакцин будет в наличии в июне - Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне в Казахстане будет в наличии по 2 млн вакцин первого и по 2 млн второго компонентов вакцин против коронавируса. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, в июне в наличии будет по 2 млн вакцин первого и по 2 млн второго компонентов», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина подчеркнул, что министерству здравоохранения и акиматам необходимо в июне значительно увеличить темпы вакцинации.

    «Министерству здравоохранения совместно с Министерством по цифровизации необходимо принять меры по бесперебойной работе мобильного приложения Ashyq, дальнейшему масштабированию приложения в других сферах услуг. Паспорт вакцинации должен отражаться в приложении Ashyq», - добавил Аскар Мамин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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