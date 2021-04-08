По 2,5 млн тенге намерены выплачивать приезжающим в села врачам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили уровень единовременной выплаты медицинским работникам, которые готовы приехать работать в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Согласно проекту решения областного маслихата, социальная поддержка в размере 1,5 млн тенге предусмотрена для медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в Петропавловск и 2,5 млн тенге - направленным для работы в сельскую местность и поселки, города районного значения.

«Правом на получение социальной поддержки обладает работник, выполняющий трудовые обязанности первые пять лет со дня заключения трудового договора с работодателем и трехстороннего соглашения о предоставлении мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, направленным для работы в сельскую местность и поселки, города районного и областного значения. Единовременная выплата осуществляется после заключения трудового договора с работником путем перечисления на его лицевой счет, открытый в банке второго уровня на основании его заявления. Оказание социальной поддержки работнику осуществляется за счет средств областного бюджета», - говорится в документе.

Если медработник или фармацевт решит досрочно расторгнуть трудовой договор, то он обязан будет вернуть полученную единовременную выплату.

В Северо-Казахстанской области есть большая потребность в медицинских кадрах. Из-за нехватки узких специалистов в поликлиниках зачастую образуются большие очереди.