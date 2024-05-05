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    05:55, 05 Май 2024 | GMT +6

    По 1,5 млн тенге получат ветераны ВОВ в Северо-Казахстанской области

    ветераны
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат денежные выплаты в размере 1,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным областного совета ветеранов, в регионе в живых остались всего четыре ветерана войны. Из них Валентине Волкодав исполнилось 102 года, Василию Макиенко - 98 лет, Федору Щеглову - 97 лет и Дмитрию Сергееву – 96 лет. Все они проживают в Петропавловске.

    По области 3,2 тыс. человек, которые относятся к категории приравненных к ветеранам. Среди них труженики тыла, блокадники, вдовы фронтовиков, узники концлагерей и другие. К 79-й годовщине Победы они получат единовременную выплату в размере от 18 460 до 100 тыс. тенге.

    Ежегодно в регионе проводят благотворительные субботники и акции, приуроченные 9-му Мая.

    Теги:
    Соцвыплаты ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы День Победы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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