По 1,5 млн тенге получат ветераны ВОВ в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат денежные выплаты в размере 1,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного совета ветеранов, в регионе в живых остались всего четыре ветерана войны. Из них Валентине Волкодав исполнилось 102 года, Василию Макиенко - 98 лет, Федору Щеглову - 97 лет и Дмитрию Сергееву – 96 лет. Все они проживают в Петропавловске.

По области 3,2 тыс. человек, которые относятся к категории приравненных к ветеранам. Среди них труженики тыла, блокадники, вдовы фронтовиков, узники концлагерей и другие. К 79-й годовщине Победы они получат единовременную выплату в размере от 18 460 до 100 тыс. тенге.

Ежегодно в регионе проводят благотворительные субботники и акции, приуроченные 9-му Мая.