По 1,5 млн тенге получат костанайские ветераны

В акимате Костаная обсудили вопрос предстоящего Дня Победы. По последним данным, в Костанае осталось всего 9 ветеранов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Все ветераны получат выплаты в размере 1,5 млн тенге.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы на территории Парка Победы проводятся субботники и косметический ремонт всех памятников в парке и в городе в целом.

В прошлом году в Парке Победы решена давняя проблема – освещение. В ходе работ на сумму 58 млн тенге установлено 226 опор и уложено 3,5 км. кабеля Кроме того, обновлены инсталляции при входе в парк, информационные таблички экспонатов музея военной техники.

Для создания праздничной атмосферы на улицах города и в Парке Победы будут размещены 7 баннеров, посвященных этой дате.