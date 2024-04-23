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    07:27, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    По 1,5 млн тенге получат костанайские ветераны

    ветеран
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В акимате Костаная обсудили вопрос предстоящего Дня Победы. По последним данным, в Костанае осталось всего 9 ветеранов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Все ветераны получат выплаты в размере 1,5 млн тенге.

    В рамках подготовки к празднованию Дня Победы на территории Парка Победы проводятся субботники и косметический ремонт всех памятников в парке и в городе в целом.

    В прошлом году в Парке Победы решена давняя проблема – освещение. В ходе работ на сумму 58 млн тенге установлено 226 опор и уложено 3,5 км. кабеля Кроме того, обновлены инсталляции при входе в парк, информационные таблички экспонатов музея военной техники.

    Для создания праздничной атмосферы на улицах города и в Парке Победы будут размещены 7 баннеров, посвященных этой дате.

    Теги:
    Соцвыплаты ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Костанайская область Общество Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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