По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По 11 рабочим специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау. За последние четыре года этой возможностью воспользовались около двух тысяч безработных атыраусцев. После обучения 1 тысяча 600 человек устроились на работу. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между акиматом Атырауской области и одной из крупных компаний, работающей в регионе, действует соглашение о подготовке местных специалистов. С 2019 года в рамках меморандума около двух тысяч человек из числа безработных прошли обучение по техническим специальностям, из них около 1600 были трудоустроены на постоянные рабочие места», - проинформировал Азамат Мамбетов.

В программе принимают участие безработные, неквалифицированные или обладающие минимальной квалификацией местные жители Атырауской области, которые обучаются до достижения ими уровня профессиональной подготовки для трудоустройства по своей рабочей специальности. Пройти бесплатное обучение могут как горожане, так и жители районов.

«В период обучения в полном объеме предоставляются необходимые для учебного процесса материалы, спецодежда, трехразовое бесплатное питание и проживание. Во время обучения большое внимание уделяется практическим занятиям, ознакомлению с оборудованием, используемым на месторождениях», - сообщил Азамат Мамбетов.

Во время курсов можно овладеть специальностями: сварщик трубопроводов, сварщик металлоконструкций, монтажник металлоконструкций, трубомонтажник, лесомонтажник, электромонтажник, монтажник КИПиА, пескоструйщик, маляр, изолировщик и рабочий. Успешно завершившим обучение выдаются именные сертификаты.

В настоящее время обучение проходят 158 человек.