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По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
21 Июня 2023, 22:43
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области Фото пресс-службы управления образования Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Всего по Акмолинской области в текущем году насчитывается 246 обладателей знака «Алтын белгі». 16 из них - выпускники IQanat High School of Burabay, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в зале ДК «Кокшетау» собрались 230 обладателей знака «Алтын белгі». Среди них победители и призеры международных, республиканских, областных интеллектуальных, спортивных и творческих олимпиад и конкурсов.

В торжественной церемонии чествования обладателей почетного знака принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«Среди Вас будущие учёные, учителя, инженеры, врачи, люди, которые будут управлять страной, но, в первую очередь, - граждане нашего государства. Не сомневаюсь, что Вы испытываете высокое чувство патриотизма, любви к своему родному краю и, первое, к чему Вы должны стремиться, - это сделать наш Казахстан процветающей и высокоразвитой страной», - обратился глава региона к вчерашним школьникам.

Ермек Маржикпаев вручил выпускникам нагрудный знак «Алтын белгі» и денежные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге.

Отметим, что всего в текущем году среднюю школу в Акмолинской области завершили 4597 выпускников 11-х классов, из которых 246 стали обладателями знака «Алтын белгі» и 334 - аттестата об общем среднем образовании с отличием. Среди обладателей знака «Алтын белгі» 16 выпускников IQanat High School of Burabay.

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