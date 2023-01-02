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По 1 млн тенге выплачивают молодым врачам, прибывшим работать в села ЗКО

2 Января 2023, 18:45
По 1 млн тенге выплачивают молодым врачам, прибывшим работать в села ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Всего с начала года в область прибыли 47 молодых специалистов, 26 из которых направили в село, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

По информации руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, в области работают 1 730 врачей и 6 678 средних медицинских работников. С 2018 года за счёт средств местного бюджета в медицинских вузах страны обучаются студенты очной формы и резиденты. В 2022 году из местного бюджета выделено 56 грантов для абитуриентов и 88 грантов для резидентов из республиканского бюджета.

Молодым специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность, помимо имеющихся видов социальной поддержки (жилье, «подъёмные», аренда жилья) с 2018 года из средств местного бюджета выплачивается единовременная компенсация в размере одного миллиона тенге.

За 11 месяцев 2022 года в ЗКО прибыли 47 молодых специалистов. Из них 26 направлены в сельскую местность. Дефицит кадров при этом остаётся.

В апреле 2022 года на базе областной многопрофильной больницы открыт филиал медицинского университета имени Марата Оспанова. Там обучаются резиденты по 13 направлениям.


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