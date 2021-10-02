По 1 млн тенге и гранты: Алтай Кульгинов поздравил учителей с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что поздравил учителей столицы с предстоящим профессиональным праздником и вручил лучшим педагогам нагрудные знаки и почетные звания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Учителя – творцы будущего! Будущего наших детей. Работа педагогов требует не только большого профессионализма, но и особых качеств. Так как они дают детям не только знания, но и помогают раскрыть потенциал, выявить сильные качества детей, поверить в свои знания и найти свое призвание. Сегодня поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с предстоящим профессиональным праздником – Днем учителя!

Основа столичного образования – качественная школьная инфраструктура, квалификация учителей. Благодаря ежедневному колоссальному труду за плечами педагогов стоит не одно взращенное поколение образованных и достойных граждан.

Руководство страны уделяет особе внимание созданию условий и поддержке учителей: ежегодно повышается заработная плата педагогов на 25% до 2024 года, внедряются программы по повышению квалификации, выделяются гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, для комфортной работы и обеспечения ученическими местами ежегодно строятся учебные заведения. В текущем году количество построенных и введенных в эксплуатацию школ составит 15. Это позволяет нам создать порядка 40 тыс. ученических мест, что в 2 раза больше чем в 2020 году, в 4 раза больше в сравнении с 2019 годом.

Также строим социальное жилье, выделяем жилищные сертификаты.

Сегодня учителей, которые признаны «Нұр-Султан қаласының құрметті педагогі», поощрили денежными призами в размере 1 млн тенге. Данную практику с выделением денежных средств внедрили в прошлом году. Также наградили нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» и «Ы.Алтынсарин» МОН РК, грамотами и др. А трем учебным заведениям - детскому саду №7 «Акку», школе-лицею №85 и высшему колледжу Astana Polytechnic - выдали гранты по 7 млн тенге каждой организации.

От всей души поздравляю наших педагогов с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов!» - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко