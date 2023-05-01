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    13:00, 01 Май 2023 | GMT +6

    По 1,5 млн тенге получат ветераны ВОВ в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области готовятся к праздничным мероприятиям в честь 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления внутренних дел Жамбылской области, запланировано поздравить каждого из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта

    «По данным на апрель, в области проживают 17 ветеранов войны. В Таразе живут 11 ветеранов, в Байзакском и Таласском районах – по одному ветерану, по двое в Меркенском и Сарысуском районах», - пояснили в ведомстве.

    Планируется оказание финансовой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в размере 1,5 млн. тенге

    Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.

    В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 4 742 тружеников тыла, 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны, трое блокадников и трое узников концлагерей.

    В 2021 году в области проживали 35 ветеранов Великой Отечественной войны, в областном центре - 20 ветеранов.

    В 2022 году в Жамбылской области с 77-й годовщиной Дня Победы поздравили 23 участника Великой Отечественной войны.


    Теги:
    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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