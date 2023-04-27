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По 1,5 млн тенге получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
27 Апреля 2023, 02:23
По 1,5 млн тенге получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ветераны, приравненные к ним лица и труженики тыла Акмолинской области получат единовременную социальную помощь к 9 мая. Выплаты начислят 3471 человеку на общую сумму 171 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области, на 1 апреля 2023 года в регионе проживает восемь ветеранов Великой Отечественной войны. Оказание единовременной социальной помощи будет производиться за счет областного и местного бюджета.

«Семь ветеранов ВОВ получат выплаты в размере 1,5 млн тенге на сумму 10,5 млн тенге. Один ветеран из Буландынского района проживает в ЦОССУ на полном государственном обеспечении, поэтому социальная выплата ему не предусмотрена», - поделились в ведомстве.

Приравненные по льготам к ветеранам ВОВ получат выплаты на общую сумму 40,4 млн тенге. Таких в регионе 380 человек.

Ветераны боевых действий на территории других государств, а это 676 человек, получат выплаты на сумму 44,4 млн тенге.

Труженики тыла, которых в регионе 2112, будут поощрены на общую сумму 63,7 млн тенге.

Другие лица, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах», получат выплаты на сумму 12 млн тенге. Их в регионе 296 человек.

«По данным отделов занятости и социальных программ районов и городов, выплатами к 9 мая будет охвачен 3471 человек на общую сумму 171 млн тенге», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, на 1 мая 2020 года в Казахстане проживало 1 025 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 123 тысяч инвалидов ВОВ и других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В 2021 году насчитывалось 665 ветеранов ВОВ в Казахстане.

О том, какую сумму выплат получат ветераны ВОВ в честь 9 мая в Казахстане, можно прочесть здесь.

Акмолинская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Регионы   Соцвыплаты   Кокшетау  
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