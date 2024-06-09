ПНХЗ закроют на плановый ремонт на месяц

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов ознакомился с технологическими комплексами Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) и провел рабочее совещание. Были обсуждены вопросы деятельности завода и подготовка к планово-предупредительным работам (ППР), которые начнутся 17 июня и продлятся месяц. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы компании, за пять месяцев 2024 года ПНХЗ переработал порядка 2,5 млн тонн сырья, выпустив 730 тысяч тонн бензина, около 807 тысяч тонн дизеля, до 130 тысяч тонн битума, 217 тысяч тонн мазута, 147 тысяч тонн сжиженного газа и почти 113 тысяч тонн авиатоплива. По многим показателям завод перевыполняет объемы производства.

— Стабильная и надежная работа ПНХЗ играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка социально значимыми нефтепродуктами. Необходимо обеспечить качественное проведение планово-предупредительных работ 2024 года в утвержденные сроки с соблюдением всех норм требований техники безопасности, — отметил на совещании Асхат Хасенов, поручив рассмотреть возможность досрочного завершения ремонта.

Благодаря накопленным по республике запасам ГСМ планово-предупредительные работы не повлияют на стабильность обеспечения регионов нефтепродуктами.

Фото: КМГ

В рамках совещания было отмечено, что в январе на установке производства битума ПНХЗ была успешно введена в эксплуатацию новая печь, которая позволила увеличить в эти пять месяцев на 11% выпуск этого продукта, что особенно важно в сезон развернувшихся дорожно-строительных работ.

Обсуждены были и ключевые проекты, направленные на увеличение глубины переработки нефти и производства нефтепродуктов. Среди них — проекты реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива и строительства установки производства водорода, которые позволят нарастить производство бензина и дизельного топлива.

Фото: КМГ

Асхат Хасенов отметил стабильную обстановку на заводе по поддержанию морального климата и социально-бытовых условий работников.

В соответствии с Экологическим кодексом РК, с 1 января 2025 года вступает в действие требование о наличии комплексного экологического разрешения (КЭР) с нормами наилучших доступных технологий (НДТ). В связи с этим, руководству завода было поручено взять под контроль своевременное получение КЭР до установленного срока.

Фото: КМГ