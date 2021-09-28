ПНХЗ остановится на плановый ремонт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) 1 октября остановится на плановый ремонт. Запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход ПНХЗ на стабильный режим работы планируется до конца октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу завода.

В период остановки ПНХЗ другие казахстанские НПЗ (Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ) будут работать на максимальных загрузках.

Напомним, что казахстанские НПЗ останавливаются на плановые текущие ремонты ежегодно. Останов на капитальный ремонт проводится один раз в три года. Капитальный ремонт на ПНХЗ не проводился с 2018 года.

В этом году остановочный ремонт ПНХЗ переносился дважды. Сначала старт планово-предупредительного ремонта был перенесен с июля на сентябрь, затем ремонт был перенесен с сентября на октябрь. Основная причина переноса – необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учетом спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей.