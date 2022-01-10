Пневмония в признаками КВИ: выявлено два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 января зафиксировано 2 летальных исхода и 5 человек выздоровело от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84320, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77244.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.