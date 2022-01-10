РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:26, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Пневмония в признаками КВИ: выявлено два летальных исхода за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 января зафиксировано 2 летальных исхода и 5 человек выздоровело от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84320, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77244.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!