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Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки
20 Декабря 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18.12.2021 г. зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83640, летальных случаев - 5196, выздоровевших - 75888.
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