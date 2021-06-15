Пневмония с признаками КВИ: три случая заболевания и три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июня зафиксированы 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 216, летальных случаев - 962, выздоровевших – 51 705.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.