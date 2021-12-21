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Пневмония с признаками КВИ: шесть заболевших, пять летальных исходов за сутки
21 Декабря 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 декабря в Казахстане зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 11 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 646, летальных случаев – 5 201, выздоровевших – 75 899.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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