Пневмония с признаками КВИ: шесть заболевших, пять летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 декабря в Казахстане зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 11 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 646, летальных случаев – 5 201, выздоровевших – 75 899.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.