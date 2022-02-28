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Пневмония с признаками КВИ: пять заболевших, четыре летальных исхода за сутки
28 Февраля 2022 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 февраля в Казахстане зафиксировано пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 25 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сайта Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 119, летальных случаев – 5 341, выздоровевших – 81 688.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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