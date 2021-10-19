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Пневмония с признаками КВИ: девять заболевших, семь летальных исходов за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 октября зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 33 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78004, летальных случаев - 4969, выздоровевших - 66516.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.