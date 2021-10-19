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    08:35, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: девять заболевших, семь летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 октября зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 33 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78004, летальных случаев - 4969, выздоровевших - 66516.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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