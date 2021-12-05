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Пневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки

5 Декабря 2021 08:48
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Пневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря зафиксировано 95 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 177 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82955, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74563.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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