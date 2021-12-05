Пневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря зафиксировано 95 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 177 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82955, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74563.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.