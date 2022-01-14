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Пневмония с признаками КВИ: 89 заболевших, два летальных исхода за сутки в РК
14 Января 2022 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января в Казахстане зафиксировано 89 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 142 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84563, летальных случаев - 5231, выздоровевших - 77613.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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