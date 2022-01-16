Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 января в Казахстане зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 111 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84690, летальных случаев - 5235, выздоровевших - 77803.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.