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Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки

16 Января 2022 09:28
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Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 января в Казахстане зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 111 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84690, летальных случаев - 5235, выздоровевших - 77803.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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