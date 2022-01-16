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Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки
16 Января 2022 09:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 января в Казахстане зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 111 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84690, летальных случаев - 5235, выздоровевших - 77803.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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