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    08:26, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: 79 заболевших выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января в Казахстане зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 106 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 84 413, летальных случаев - 5 229, выздоровевших - 77 370.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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