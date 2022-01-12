Пневмония с признаками КВИ: 79 заболевших выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января в Казахстане зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 106 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 84 413, летальных случаев - 5 229, выздоровевших - 77 370.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.