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Пневмония с признаками КВИ: 75 заболевших выявлено в Казахстане за сутки
23 Декабря 2021 09:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 декабря в Казахстане зафиксировано 75 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 116 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 807, летальных случаев – 5 203, выздоровевших – 76 158.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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