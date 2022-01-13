Пневмония с признаками КВИ: 61 случай заболевания выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 января в Казахстане зафиксирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 101 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84474, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77471.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.