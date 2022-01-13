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Пневмония с признаками КВИ: 61 случай заболевания выявили в Казахстане за сутки
13 Января 2022 09:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 января в Казахстане зафиксирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 101 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84474, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77471.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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