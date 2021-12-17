Пневмония с признаками КВИ: 59 заболевших и три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 декабря в Казахстане зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 112 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83616, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75811.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.