Пневмония с признаками КВИ: 57 заболевших, четыре летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 июня зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 31 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56333, летальных случаев - 966, выздоровевших - 51761.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.