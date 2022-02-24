Пневмония с признаками КВИ: 46 заболевших, четыре летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 февраля в Казахстане зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 66 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87983, летальных случаев - 5333, выздоровевших - 81575.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.