Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 88 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71144.