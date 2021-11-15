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вчера 23:40
Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших
15 Ноября 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 88 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71144.
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