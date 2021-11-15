+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших

15 Ноября 2021 08:26
Поделиться:
Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 88 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии 19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ 1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71144.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
1 271 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
5 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
6 Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Читайте также
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив