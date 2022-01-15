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Пневмония с признаками КВИ: 42 заболевших и два летальных исхода за сутки
15 Января 2022 10:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 января в Казахстане зафиксированы 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 79 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84605, летальных случаев - 5233, выздоровевших - 77692.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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