Пневмония с признаками КВИ: 41 заболевший и два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля в Казахстане зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 30 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88076, летальных случаев - 5336, выздоровевших - 81642.

Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.