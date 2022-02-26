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Пневмония с признаками КВИ: 41 заболевший и два летальных исхода за сутки
26 Февраля 2022 09:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля в Казахстане зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 30 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88076, летальных случаев - 5336, выздоровевших - 81642.
Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.
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