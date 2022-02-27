Пневмония с признаками КВИ: 38 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 февраля в Казахстане зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88114, летальных случаев - 5337, выздоровевших - 81663.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.