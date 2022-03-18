Пневмония с признаками КВИ: 36 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта в Казахстане зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82103.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.