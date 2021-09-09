Пневмония с признаками КВИ: 302 заболевших, 14 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 сентября зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 132 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71948, летальных случаев - 4611, выздоровевших - 59414.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.