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    08:39, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: 302 заболевших, 14 летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 сентября зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 132 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71948, летальных случаев - 4611, выздоровевших - 59414.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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