Пневмония с признаками КВИ: 270 заболевших, 13 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 сентября зафиксировано 270 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 120 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72742, летальных случаев - 4664, выздоровевших - 59773.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.