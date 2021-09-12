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    08:25, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: 270 заболевших, 13 летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 сентября зафиксировано 270 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 120 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72742, летальных случаев - 4664, выздоровевших - 59773.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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