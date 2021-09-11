Пневмония с признаками КВИ: 249 заболевших, 21 летальный исход за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 сентября зафиксировано 249 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 106 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72472, летальных случаев - 4651, выздоровевших - 59653.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.