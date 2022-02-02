Пневмония с признаками КВИ: 201 заболевший, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января 2022 года зафиксирован 201 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 305 человек выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 86540, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 80044.