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Пневмония с признаками КВИ: 176 заболевших, четыре летальных исхода за сутки

11 Ноября 2021 08:38
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Пневмония с признаками КВИ: 176 заболевших, четыре летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 ноября зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 212 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70490.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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