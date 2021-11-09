Пневмония с признаками КВИ: 16 заболевших, два летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 ноября в Казахстане зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 51 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80372, летальных случаев - 5073, выздоровевших - 70008.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.