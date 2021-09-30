Пневмония с признаками КВИ: 156 заболевших, 11 летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75692, летальных случаев - 4828, выздоровевших - 62424.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.