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    08:25, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками КВИ: 156 заболевших, 11 летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75692, летальных случаев - 4828, выздоровевших - 62424.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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